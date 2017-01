Diageo comprará 53% na United Spirits US$2,1 bi

MUMBAI, 9 Nov (Reuters) - A Diageo informou nesta sexta-feira que fechou acordo para comprar uma participação majoritária na United Spirits, controlada pelo executivo indiano Vijay Mallya, por 2,1 bilhões de dólares, aumentando esforços de entrada do maior grupo de bebidas do mundo em mercados de rápido crescimento.

A dona do uísque Johnnie Walker e da cerveja Guinness tem se concentrado em mercados emergentes onde uma crescente classe média está desenvolvendo um gosto por bebidas mais caras. A Diageo também está envolvida em negociações para comprar a fabricante de tequila José Cuervo.

"Esta (a Índia) se tornará o segundo mercado da Diageo após os Estados Unidos, e se você analisar as projeções do que está acontecendo com a classe média emergente (...) tem o potencial de se tornar nosso maior mercado a longo prazo", disse o vice-presidente de Operações da Diageo, Ivan Menezes.