Joias recuperadas do Titanic vão ser expostas nos EUA

ATLANTA, Estados Unidos, 12 Nov (Reuters) - Joias recuperadas do naufrágio do navio Titanic serão expostas no fim desta semana, afirmou nesta segunda-feira a empresa que detém os objetos.

Os 15 itens, incluindo pingentes, anéis e um relógio de bolso, serão exibidos primeiramente em Atlanta de 16 de novembro a 6 de janeiro e depois serão levados para exibições em Orlando e Las Vegas, até maio do próximo ano, anunciou a Premier Exhibitions.

As joias incluem diamantes, safiras e pérolas, disse a vice-presidente de coleções da RMS Titanic, Alexandra Klingelhofer, uma subsidiária da Premier Exhibitions.

A RMS foi a primeira a recuperar objetos do Titanic e tem o direito legal sobre qualquer coisa recuperada do navio, disse Klingelhofer à Reuters.

Muitas das joias, recuperadas do naufrágio em 1987, foram encontradas em uma bolsa de couro que provavelmente estava sob os cuidados do comissário de bordo do navio, um funcionário responsável pela movimentação de dinheiro e outros objetos de valor, contou Klingelhofer.

O comissário provavelmente removeu as joias de um cofre no Titanic, enquanto o navio estava afundando e as colocou em sacos de couro para que ele pudesse devolvê-las aos seus donos após o resgate, acrescentou.

"Mas nenhum comissário foi resgatado", disse Klingelhofer.