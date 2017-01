Irã revela novo sistema de míssil no 2o dia de exercícios militares

DUBAI, 13 Nov (Reuters) - O Irã revelou novos sistemas de míssil e artilharia nesta terça-feira, informou a mídia iraniana, no segundo dia de exercícios militares em larga escala, que autoridades disseram ter como objetivo enviar uma advertência para aqueles que ameaçam a República Islâmica.

Em meio a um cenário de alta tensão entre o Irã e o Ocidente sobre o programa nuclear de Teerã, as manobras "Velayat 4" através de uma vasta faixa da metade oriental do país concentraram-se nas defesas aéreas.

Israel ameaçou atacar instalações nucleares iranianas se as sanções ocidentais e a diplomacia não parassem o programa atômico do país, que os Estados Unidos e seus aliados acreditam visar o desenvolvimento de uma bomba atômica, uma acusação que Teerã nega.

Os três sistemas de mísseis e artilharia construídos internamente seriam um impulso significativo para a defesa militar do Irã, disse Farzad Esmaili, chefe do quartel-general de defesa aérea do Irã.