Grupo Petrópolis estreia em isotônicos, planeja exportar energético

Por Vivian Pereira

SÃO PAULO, 22 Nov (Reuters) - De olho em um segmento que cresce cerca de 13 por cento ao ano, o Grupo Petrópolis ingressou nesta quinta-feira na categoria de isotônicos, elevando a presença nacional da fabricante de bebidas, que já tem planos de internacionalização para 2013.

Com o lançamento do isotônico Ironage, a dona da cerveja Itaipava amplia seu portfólio de não-alcoólicos, hoje liderado pelo TNT Energy Drink, que já ocupa a vice-liderança do segmento de energéticos.

"Após avaliação da concorrência em mercados estratégicos e pesquisas com consumidores, buscamos atender a demanda que vinha sendo identificada com essa nova categoria", disse à Reuters o diretor de mercado do Grupo Petrópolis, Douglas Costa.

O produto, que começará a ser distribuído a consumidores no começo de dezembro, será vendido inicialmente apenas em São Paulo e Rio de Janeiro, antes de ser oferecido nas demais praças onde a empresa opera.

"Em dois anos, esperamos ter 10 por cento do mercado de isotônicos nos mercados onde a Petrópolis atua", estimou Costa, considerando produção inicial do Ironage de 30 a 40 mil litros por mês.

O investimento é de 3 milhões de reais na primeira fase e deve alcançar até 7 milhões no próximo ano. Para a Petrópolis, o produto embute o desafio de consolidar a companhia como a maior fabricante de bebidas "totalmente nacional", segundo Costa. "Passamos a ser a maior se considerarmos o capital totalmente nacional", disse.

A liderança do setor de bebidas no Brasil é ocupada com folga pela Ambev, controlada pela belga AB InBev, maior cervejaria do mundo. Já a vice-liderança vem sendo disputada ponto a ponto entre Petrópolis e Schincariol, adquirida em novembro do ano passado pela cervejaria japonesa Kirin e que passou a se chamar Brasil Kirin neste mês.