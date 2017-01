SAIBA MAIS-Mano é demitido da seleção após 2 anos e 4 meses

23 Nov (Reuters) - O técnico Mano Menezes foi demitido da seleção brasileira nesta sexta-feira, após dois anos e quatro meses no cargo, interrompendo o trabalho de preparação da equipe para a Copa do Mundo de 2014 em casa.

A demissão foi anunciada pelo diretor de seleções da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Andrés Sanchez, alegando que o presidente da entidade, José Maria Marin, decidiu dar um novo perfil à seleção a partir de 2013, quando será disputada a Copa das Confederações no Brasil.

Veja alguns fatos sobre a carreira de Mano Menezes:

- Mano, de 50 anos, assumiu a seleção brasileira em julho de 2010, no lugar de Dunga, após a derrota do Brasil para a Holanda nas quartas de final da Copa do Mundo da África do Sul.

- Em 40 jogos à frente da equipe, incluindo a seleção olímpica, o treinador teve 27 vitórias, 6 empates e 7 derrotas.

- Mano disputou dois torneios oficiais com a seleção, sem conquistar nenhum título. O Brasil foi derrotado nas quartas de final da Copa América de 2011 pelo Paraguai, no pênaltis, e perdeu a final dos Jogos Olímpicos de Londres para o México, em agosto.

- O treinador foi responsável por um processo de renovação da seleção após o fracasso no Mundial da África do Sul, levando jovens como Neymar e Paulo Henrique Ganso ao time de olho na Copa do Mundo de 2014. No entanto, sem conseguir os resultados esperados, decidiu dar chance a veteranos como Kaká e Ronaldinho Gaúcho.

- O último jogo de Mano à frente da seleção foi a derrota para a Argentina por 2 x 1, na quarta-feira, em Buenos Aires, no Superclássico das Américas. Apesar da derrota, o Brasil levou nos pênaltis a taça do Superclássico, que é disputado apenas com jogadores que atuam nos dois países, depois da vitória por 2 x 1 no jogo de ida, em setembro, em Goiânia.

- Mano chegou à seleção credenciado por uma boa passagem pelo Corinthians, onde foi campeão da Copa do Brasil e campeão paulista em 2009. Ele também foi vice-campeão da Copa Libertadores pelo Grêmio, em 2007. Mano também foi duas vezes campeão da Série B do Campeonato Brasileiro, em 2008 com o Corinthians e em 2005 com o Grêmio.