Ronaldo alerta para "instabilidade" na seleção após saída de Mano

SÃO PAULO, 24 Nov (Reuters) - O ex-atacante Ronaldo mostrou neste sábado ressalvas à demissão do técnico Mano Menezes da seleção brasileira e disse que essa "instabilidade" prejudica a preparação da equipe para a Copa do Mundo.

"Eu não faria desta maneira, mas não estou lá", afirmou o integrante do Comitê Organizador Local da Copa de 2014 a jornalistas durante visita ao autódromo de Interlagos para o GP do Brasil.

Mano foi demitido na sexta-feira após dois anos no cargo por decisão do presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin. O novo treinador será anunciado no começo de janeiro, segundo a entidade.

Ronaldo trabalhou com Mano Menezes e foi campeão paulista e da Copa do Brasil com o treinador no Corinthians em 2009.