Presidente da CBF diz que "dificilmente" seleção terá técnico estrangeiro

RIO DE JANEIRO, 26 Nov (Reuters) - O novo técnico da seleção brasileira deve ser um treinador brasileiro, disse nesta segunda-feira o presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin.

"Dificilmente, muito difícil, será um técnico estrangeiro", disse ele a jornalistas num feira de futebol que acontece no Rio de janeiro, a Soccerex.

O técnico Mano Menezes foi demitido do comanda da seleção brasileira de futebol na última sexta-feira e a ideia do dirigente é anunciar o nome do substituto até o começo de janeiro.

"Acredito nos técnicos do Brasil e conquistamos cinco campeonatos mundiais com técnicos do Brasil, Dificilmente (será um estrangeiro)", acrescentou o presidente da CBF.

A declaração do dirigente acontece em meio a especulações de que Pep Guardiola, ex-técnico espanhol do Barcelona, teria manifestado via terceiros o interesse de assumir o comando da seleção brasileira e dirigi-la na Copa do Mundo de 2014, que será disputada no Brasil.

A CBF tem alguns nomes em análise e os que aparecem com maior força são Muricy Ramalho, atual treinador do Santos, Tite, que está no Corinthians e conquistou a Libertadores com o time paulista neste ano, e Luiz Felipe Scolari, campeão mundial com a seleção em 2002 e que dirigiu o Palmeiras neste ano, conquistando a Copa do Brasil, e saindo da equipe antes de ela ser rebaixada no Campeonato Brasileiro.

"Não conversei com ninguém, ainda estamos com o Campeonato Brasileiro em andamento. Vamos trocar ideias", disse.

Ao ser questionado sobre a saída de Mano e a promessa que havia feito de que o treinador ficaria, Marin declarou que "o passado é o passado" e que a CBF tem que "pensar no futuro".