Vendas da Black Friday no Brasil mais que dobram para R$217 mi

SÃO PAULO, 26 Nov (Reuters) - O comércio eletrônico brasileiro faturou mais do que o esperado com a terceira edição da "Black Friday" no Brasil, montante recorde para um único dia de vendas, ao oferecer descontos de até 80 por cento em produtos de diversos segmentos, apesar de problemas como apagão em uma parcela dos sites participantes e maquiagem de preços.