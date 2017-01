É hora de repensar cortes de gastos na zona do euro, diz OCDE

BRUXELAS, 27 Nov (Reuters) - A zona do euro deve ser mais flexível nos profundos cortes de gastos do governo, mas continuar o caminho de reforma, afirmou a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) nesta terça-feira, somando sua voz àqueles que pedem por um afrouxamento do corte de custos que eles veem como asfixiando as economias.