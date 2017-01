Felipão será novo técnico da seleção, diz fonte

BRASÍLIA/SÃO PAULO, 28 Nov (Reuters) - O novo técnico da seleção brasileira será o pentacampeão mundial Luiz Felipe Scolari e o novo coordenador técnico do time será o também campeão do mundo Carlos Alberto Parreira, disse à Reuters nesta quarta-feira uma fonte próxima ao presidente da CBF, José Maria Marin.

O dirigente disse nesta quarta que o nome do novo técnico que susbtituirá Mano Menezes à frente da seleção será anunciado oficialmente na quinta-feira. Segundo a CBF, o anúncio será feito em entrevista coletiva no Rio de Janeiro.

Segundo a fonte ouvida por telefone pela Reuters, que pediu anonimato, a informação sobre o novo técnico foi passada por Marin aos integrantes da comitiva do Comitê Organizador Local da Copa do Mundo de 2014 (COL) em São Paulo.

Felipão levou o Brasil ao pentacampeonato mundial em 2002 na Coreia do Sul e Japão, enquanto Parreira foi o treinador do tetracampeonato, conquistado em 1994 na Copa dos Estados Unidos.

O treinador formou a chamada "família Scolari" e apostou na recuperação do atacante Ronaldo, que foi um dos destaques do Brasil na conquista do título após se recuperar de uma operação no joelho.