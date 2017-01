Felipão assume seleção e fala em obrigação de vencer Copa em casa

RIO DE JANEIRO, 29 Nov (Reuters) - O técnico Luiz Felipe Scolari foi confirmado nesta quinta-feira como novo treinador da seleção brasileira de futebol e disse que a equipe tem a "obrigação" de conquistar o hexacampeonato mundial em 2014, na Copa do Mundo que será disputada pela segunda vez no Brasil.

Apesar de falar em obrigação da conquista do sexto título, Felipão reconheceu que o Brasil não é favorito no momento.

Felipão assume a seleção depois de um ano conturbado no qual, à frente do Palmeiras, conquistou a Copa do Brasil deste ano, mas foi dispensado pela diretoria do clube em setembro, após uma série de maus resultados que culminaram com o rebaixamento da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro.