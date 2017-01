Dilma reitera compromisso com crescimento, estabilidade e indústria

Em discurso durante cerimônia de ampliação do programa Brasil Carinhoso, a presidente também disse que a receita para o avanço do país é a combinação entre desenvolvimento econômico e políticas sociais inclusivas.

O Brasil Carinhoso, que faz parte do plano Brasil Sem Miséria, já previa a complementação de renda para famílias em situação de extrema pobreza com crianças de 0 a 6 anos, de forma a garantir 70 reais por membro dessas famílias. A ação foi ampliada para todas as famílias extremamente pobres com filhos de até 15 anos.