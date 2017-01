Fifa admite alívio com participação de técnico do Brasil em sorteio

SÃO PAULO, 29 Nov (Reuters) - O presidente da Fifa, Joseph Blatter, reconheceu ter ficado satisfeito com a contratação de um técnico para a seleção brasileira, o que evitará que o país fique sem seu comandante durante o sorteio dos grupos da Copa das Confederações, no sábado, em São Paulo.

"O Brasil não está preparando só a Copa do Mundo, está preparando a Copa das Confederações e ficar sem um treinador (no sorteio)... então fiquei muito contente com a decisão da CBF."

Depois da demissão de Mano Menezes, a CBF informou que o novo técnico só seria divulgado no começo de janeiro, mas dirigentes da Fifa alertaram o presidente da entidade, José Maria Marin, do desgaste que seria o Brasil ficar sem técnico durante o sorteio, diante de milhões de espectadores em todo o mundo.

A CBF chegou a pensar em anunciar o treinador na semana que vem, mas antecipou para esta quinta-feira, e Felipão, que foi apresentado no Rio de Janeiro junto com o novo coordenador Carlos Alberto Parreira, já participa na sexta de entrevista com os técnicos das seleções que disputarão a Copa das Confederações no ano que vem.