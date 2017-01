Ações de Eletrobras e Cteep disparam após governo elevar indenizações

SÃO PAULO, 30 Nov (Reuters) - As ações de Eletrobras e Cteep subiam mais de 10 por cento na Bovespa nesta sexta-feira, após o governo elevar o valor das indenizações de transmissoras de energia elétrica no processo de renovação antecipada de concessões do setor.

Às 12h46, as ações preferenciais classe B da estatal federal Eletrobras disparavam 19,33 por cento, a 9,32 reais, após terem saltado 31 por cento na máxima intradiária. As ações ordinárias subiam 10,08 por cento, a 7,21 reais.

O Índice de Energia Elétrica, que reúne ações do setor negociadas na Bovespa, subia 1,02 por cento. ao passo que o referencial do mercado acionário paulista, o Ibovespa, recuava 1,43 por cento.

"A notícia é boa, porque o governo cedeu para viabilizar que as empresas renovem as concessões, o que permitirá uma redução no preço da energia elétrica a partir do ano que vem", disse o analista do setor elétrico da Lopes Filho, Alexandre Furtado.