Fifa anuncia venda de 130 mil ingressos para Copa das Confederações

SÃO PAULO (Reuters) - A Fifa anunciou nesta sexta-feira que já foram vendidos cerca de 130 mil ingressos para a Copa das Confederações do ano que vem, 13 vezes mais do que havia sido comercializado no mesmo período para o torneio na África do Sul em 2009.

Os ingressos ainda estão na fase de pré-venda --apenas portadores de uma marca de cartão de crédito podem comprar. A venda para o público em geral começa na segunda-feira, dois dias depois do sorteio dos grupos.

"Isso é excelente, é uma demonstração da paixão do brasileiro pelo futebol", disse o secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, em entrevista coletiva em São Paulo.

"Os brasileiros aguardam (o torneio) com ansiedade e quando as vendas começarem, tenho certeza que os ingressos para (a final) do Maracanã vão se esgotar rapidamente."

O Comitê Organizador Local (COL) mostrou um relatório nesta sexta à Fifa, detalhando como estão os preparativos para a Copa das Confederações, que será disputada de 15 a 30 de junho de 2013 em seis cidades --Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Salvador, Recife e Rio de Janeiro.

"Estamos testando e treinando todas as áreas operacionais... a partir de amanhã (com a realização do sorteio) a atenção sobre o Brasil aumentará a cada dia e nós estaremos prontos para aproveitar essa oportunidade", disse o presidente do COL, José Maria Marin.

O presidente da Fifa, Joseph Blatter, afirmou ter confiança de que o Brasil estará preparado para realizar uma boa competição. "Quando ouvi a determinação com que os relatórios nos foram apresentados... fiquei tranquilizado e com a convicção de tudo estará pronto a tempo".

Durante a reunião em São Paulo também foram definidas as regras do torneio, e uma delas vai liberar o árbitro a fazer uma parada no jogo para a reidratação dos atletas, caso seja necessário.