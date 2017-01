Colômbia propõe negociação de limites marítimos com a Nicarágua

Por Omar Mariluz

LIMA, 30 Nov (Reuters) - A Colômbia propôs na sexta-feira a possibilidade de negociar um novo tratado de limites marítimos com a Nicarágua, depois de a Corte Internacional de Justiça (CIJ) decidir que uma ampla zona com potencial econômico no mar do Caribe pertence a Manágua, e não a Bogotá.

A proposta foi lançada pelo presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, que afirmou também que pretende se reunir no sábado no México com seu colega nicaraguense, Daniel Ortega, para busca uma solução "civilizada" para a disputa.

A perda de uma vasta zona marítima foi recebida com frustração pela opinião pública e pelo governo da Colômbia, que anunciou que não aplicará a sentença da CIJ enquanto não organizar a defesa de direitos vulnerados pelo tribunal.

Em entrevista coletiva antes de uma cúpula da União de Nações Sul-Americanas (Unasul), em Lima, Santos disse que há vários mecanismos de solução previstos no direito internacional, inclusive um tratado com a Nicarágua.

"Vamos revisar todos esses caminhos, não são excludentes, inclusive o tratado com a Nicarágua... Amanhã é possível ter um encontro com o presidente Ortega, e tudo isso vamos adiantar da forma mais prudente e mais discreta possível", afirmou Santos.

Os presidentes da Colômbia e da Nicarágua devem estar no sábado no México para assistir à posse do novo presidente desse país, Enrique Peña Nieto.

A Colômbia declarou na quarta-feira que deixou de reconhecer a jurisdição da CIJ depois de renunciar ao Pacto de Bogotá, um tratado de 1948 pelo qual o Estado colombiano reconhecia os poderes do principal órgão jurídico da ONU.