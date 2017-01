UE eleva importações de soja dos EUA, Ucrânia e Canadá--Oil World

A escassez de grãos de soja após safras fracas na América do Sul no início de 2012 "levou as exportações brasileiras de soja quase a uma paralisação", disse a consultoria baseada em Hamburgo nesta terça-feira.

Os preços da soja atingiram níveis recorde em setembro com uma forte seca atingindo as lavouras dos EUA após safras fracas na América do Sul no início de 2012. Os estoques globais devem permanecer apertados nos próximos meses, até que as novas safras sul-americanas entrem no mercado no início de 2013.