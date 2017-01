Irã diz ter capturado avião não-tripulado, mas EUA negam perda

O incidente ilustra as tensões no golfo Pérsico, num momento em que o Irã e os Estados Unidos demonstram sua capacidade militar na vital região exportadora de petróleo em meio a um impasse envolvendo o programa nuclear iraniano.

Caso sofra algum ataque, o Irã repetidamente ameaça fechar o estreito de Hormuz, por meio do qual passa cerca de 40 por cento do petróleo transportado por via marítima no mundo. Autoridades dos EUA dizem que não permitirão que isso ocorra.