Ford vê alta de 2% a 4% no mercado de veículos do Brasil em 2013

Por Alberto Alerigi Jr. e Brad Haynes

SÃO PAULO, 5 Dez (Reuters) - O mercado brasileiro de veículos deve crescer até 4 por cento em 2013, previu nesta quarta-feira a quarta maior montadora do país, Ford, estimando que a indústria pode enfrentar problemas de capacidade ociosa diante de uma série de investimentos recentes em aumento de produção de marcas atuais e de novos entrantes.

"Esperamos que o mercado continue crescendo em 2013, mas isso vai depender do cenário macroeconômico e de um ambiente de juros continuando em patamares baixos", disse o presidente da Ford para o Brasil, Steven Armstrong, a jornalistas.

Segundo ele, as vendas internas de veículos novos devem avançar de 2 a 4 por cento em 2013, num ritmo menor que o previsto para este ano. A associação que representa as montadoras do país, Anfavea, estima crescimento de 4 a 5 por cento nos licenciamentos em 2012, para entre 3,77 milhões e 3,8 milhões de unidades.

"A competição está se intensificando e melhorando (seus produtos) a cada ano no Brasil, que é o quarto maior mercado do mundo", disse Armstrong, acrescentando que a companhia vai investir 4,5 bilhões de reais no país de 2012 a 2015.

Em 2013, a Ford deve fazer 18 lançamentos de veículos novos e versões de atuais no Brasil, após 15 em 2012.

A montadora norte-americana viu sua participação de mercado em automóveis e comerciais leves ter ligeiro recuo no acumulado do ano até novembro, para 8,9 por cento, ante 9,2 por cento no mesmo período de 2011, diante da estratégia de renovação de seus modelos para produtos globais que incluem o novo EcoSport, desenvolvido no Brasil. Enquanto isso, a quinta colocada Renault avançou para 6,66 por cento de market share, de 5,58 por cento.

Em termos de vendas externas, Armstrong comentou que espera que a Ford Brasil apresente exportações estáveis em 2013 ante este ano, em cerca de 60 mil veículos.