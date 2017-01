Montadoras devem ter produção abaixo do previsto em 2012

Na comparação com o mesmo mês de 2011, contudo, houve alta de 10,5 por cento, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pela Anfavea, associação que representa as fabricantes de veículos.

Assim, para cumprir a meta de produção, as montadoras precisariam produzir cerca de 400 mil veículos em dezembro --mês em que tradicionalmente as empresas reduzem o ritmo.

Após a prorrogação até o fim do ano do desconto no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), decidida em outubro, as vendas de veículos novos recuaram 8,7 por cento em novembro em relação ao mês anterior, para 311,8 mil unidades. O movimento também foi afetado por um período menor de emplacamentos, já que outubro teve 22 dias úteis e novembro, 20.