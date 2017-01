Dilma diz que escolha de caças da FAB dependerá de crescimento do país

Um dos finalistas do processo de escolha do novo caça é o Rafale, da francesa Dassault. Também estão na disputa o F-18 Super Hornet, da norte-americana Boeing, e o Gripen NG, da sueca Saab.

"Nós adiamos, de fato, a opção por um dos três caças, isso pode levar ainda algum tempo, depende da recuperação do país", disse Dilma em entrevista coletiva ao lado do presidente francês, François Hollande.

A presidente demonstrou cautela com o agravamento da crise econômica internacional e sinalizou que seu governo vai priorizar gastos para garantir que haja as ferramentas para fazer frente às turbulências.

O processo de escolha de caças para a FAB foi iniciado no governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, depois de uma tentativa frustrada de selecionar uma nova aeronave de combate na gestão de Fernando Henrique Cardoso, cancelada por Lula no início de seu governo e, posteriormente, retomada do zero pelo ex-presidente.