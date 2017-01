Audi decide em 2013 se voltará a produzir no Brasil

SÃO PAULO, 13 Dez (Reuters) - A fabricante de carros de luxo alemã Audi deve definir no próximo ano se voltará a produzir no Brasil, em meio ao impacto do novo regime automotivo Inovar-Auto, que estabeleceu cotas de importação sem elevação de impostos para montadoras que não possuam fábricas no país.

"Estamos na fase inicial do projeto, ainda sem nada definido", disse o presidente da filial brasileira da Audi, Leandro Radomile, durante evento do setor de importadores de veículos, na quarta-feira.

Segundo Radomile, em declarações confirmadas pela assessoria de imprensa da Audi nesta quinta-feira, uma das possibilidades para a produção no Brasil seria usar instalações da fábrica paranaense da Volkswagen. "É mais fácil adaptar uma planta do que construir uma nova", disse o executivo.

Com a expansão do mercado brasileiro, que deve bater o sexto recorde consecutivo de vendas em 2012, o segmento de veículos de luxo tem avançado no país. No final de outubro, a BMW foi a primeira marca de luxo a anunciar planos para construir uma fábrica no Brasil, em investimento inicial de 200 milhões de euros. Além da BMW, a Land Rover já divulgou que está avaliando a construção de uma fábrica no Brasil.