Argentina está perto de novo acordo automotivo com México

Em 2011, a Argentina, cujo governo leva adiante uma firme política protecionista, teve um desequilíbrio no comércio de veículos com o México de quase 1 bilhão de dólares.

A revisão do acordo de livre comércio foi pedida depois que as exportações de carros do México para o Brasil saltaram 70 por cento em 2011 em meio à forte demanda do mercado brasileiro.

Cristina afirmou que nesta sexta-feira os detalhes do acordo poderão ser conhecidos. Em novembro, os fabricantes de veículos mexicanos e argentinos conseguiram um acerto preliminar para a retomada do comércio livre de veículos.

O secretário de Economia do México e a ministra da Indústria da Argentina devem fazer um anúncio nesta sexta-feira, na Cidade do México, junto com representantes da indústria automotiva. A Secretaria de Economia do México não comentou as declarações da presidente argentina.