Venezuelanos vão às urnas em teste decisivo para governo e oposição

CARACAS, 16 Dez (Reuters) - Os venezuelanos votam neste domingo em eleições estaduais que vão definir o futuro do líder da oposição, Henrique Capriles, e serão um teste para as forças políticas do país antes de uma possível nova eleição presidencial, se o presidente Hugo Chávez ficar incapacitado de exercer o cargo por causa do câncer.