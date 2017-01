Mesmo ausente Chávez domina eleições estaduais na Venezuela

CARACAS (Reuters) - Os venezuelanos votam no domingo nas eleições estaduais que vão definir o futuro do líder da oposição Henrique Capriles e testar as forças políticas diante da possibilidade de uma nova eleição, caso Hugo Chávez esteja incapacitado pelo câncer.

A eleição para 23 governos estaduais, sete dos quais são atualmente controlados pela oposição, está sendo ofuscada pela luta do presidente para se recuperar de uma cirurgia contra o câncer, em Cuba.

Capriles, de 40 anos, precisa manter o governo de Miranda, para permanecer como candidato presidencial da oposição, enquanto os dois lados querem um bom resultado para ganhar impulso no caso de um novo confronto para decidir quem vai substituir Chávez.

"Esta é a melhor indicação de como a oposição vai se sair durante uma futura disputa pela presidência entre Henrique Capriles e o vice-presidente Nicolas Maduro, herdeiro político escolhido por Chávez", disse Russell Dallen, do BBO Financial Services, baseada em Caracas.

O comparecimento às urnas foi pequeno no começo da votação em todo o país, em contraste com as longas filas da votação presidencial de dois meses atrás, que deu a Chávez o seu terceiro mandato.

"Que surpresa. Na eleição presidencial, cheguei às 3h da manhã e já havia muita gente na fila. Hoje, cheguei às 5h e fui a primeira pessoa da fila", disse Nathaly Betancourt, que estava votou na cidade ocidental de Punto Fijo.

Simpatizantes da oposição reclamaram via Twitter que os centros em regiões abastadas anti-Chavéz, que são cruciais para Capriles, estavam particularmente vazios. O país sul-americano, membro da OPEP, parece mais focado na recuperação de Chávez, que se submeteu a uma cirurgia em Havana, na terça-feira. O procedimento foi a quarta cirurgia no líder socialista desde que ele foi diagnosticado com um câncer na região pélvica, em meados de 2011.

Autoridades do governo disseram no sábado à noite que Chávez havia recuperado completamente a consciência e estava dando instruções. Seu genro, que é o ministro da Ciência e Tecnologia, reconheceu que houve "momentos de tensão" durante e depois da operação, mas disse que Chávez estava melhorando gradualmente.