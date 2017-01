Equipe de jornalistas da NBC é libertada após sequestro na Síria

Engel, de 39 anos, juntamente com outros funcionários da emissora não identificados, desapareceu pouco depois de cruzar a fronteira no noroeste da Síria, a partir da Turquia, na quinta-feira passada. A NBC não conseguiu contatá-los até eles serem libertados.

"Foi uma experiência muito traumática", disse Engel no programa "Today" da NBC.

A rede disse que a equipe foi presa e ficou com os olhos vendados, mas não foram feridos. Nenhum grupo reivindicou a responsabilidade pelo sequestro e não houve nenhum pedido de resgate, afirmou a NBC.

"No início da noite de segunda-feira do horário local, os presos estavam sendo levados para um novo local em um veículo quando seus sequestradores correram para um posto de controle com membros da brigada Ahrar al-Sham, um grupo rebelde sírio", disse a emissora.