Mantega anuncia nesta 4a novo pacote de estímulo

BRASÍLIA, 19 Dez (Reuters) - O ministro da Fazenda, Guido Mantega, anuncia nesta quarta-feira novo pacote com reduções de tributos como parte de uma desoneração de 40 bilhões de reais prevista para 2013, em mais um esforço para fomentar o crescimento em um momento em que a economia mostra dificuldade de recuperação.

Mantega, que nesta quarta-feira fez um balanço da economia em encontro com jornalistas, vai comunicar a ampliação da desoneração da folha de pagamento, a concessão de crédito tributário do PIS/Cofins para o setor de serviços e fará anúncio relacionado ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de veículos, linha branca e móveis, cuja redução das alíquotas vigora até o próximo dia 31.

Questionado se o governo prorrogaria a redução da alíquota do IPI para os setores automotivos e de linha branca, que termina no final deste ano, Mantega respondeu: "Em 2013, haverá recomposição do IPI".