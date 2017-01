Dilma diz que redução de impostos será uma das grandes lutas em 2013

"A economia, estamos resolvendo em muitos lugares: baixando os juros, fazendo o câmbio ser mais real, assegurando redução nas tarifas de energia, diminuindo os impostos, o que é muito importante para o país", disse Dilma durante cerimônia de entrega de certificados do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) em Palmas, capital do Tocantins.

"Inclusive, eu quero dizer, para o próximo ano, essa vai ser uma das minhas maiores lutas, a redução dos impostos no nosso país, e construindo o futuro do país no presente, que é a formação profissional."

O governo tem reduzido impostos, especialmente para o setor automotivo e outros segmentos da indústria, com o objetivo de estimular o crescimento econômico, num cenário em que o Produto Interno Bruto (PIB) teve crescimento abaixo do esperado no terceiro trimestre do ano.