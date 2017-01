Governo português cancela privatização da TAP, diz fonte

LISBOA, 20 Dez (Reuters) - O governo de Portugal decidiu não vender a companhia aérea TAP à Synergy Aerospace, do empresário German Efromovich, segundo uma fonte próxima do processo, depois que o único candidato à privatização da empresa portuguesa falhou na entrega das garantias bancárias necessárias.

"O governo decidiu não vender a TAP porque o candidato não cumpriu as condições previstas", disse à Reuters a fonte, sob condição de anonimato.

A TAP tem rotas estratégicas no Atlântico Sul, para Brasil e África, bem como presença relevante na Europa com operação concentrada no aeroporto de Lisboa. Porém, a companhia tem dívida superior a 1 bilhão de euros.