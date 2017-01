BRASIL 13/14-Montadoras mostram confiança, mas veem riscos à frente

SÃO PAULO, 21 Dez (Reuters) - O setor automotivo ingressa em 2013 numa situação mais positiva que em 2012, com estoques controlados, inadimplência dando sinais de trégua, crescimento do país começando a acelerar e um novo regime automotivo que contém importações e força mais investimento em produção local.

A expectativa oficial da indústria responsável por 23 por cento do Produto Interno Bruto (PIB) industrial do país é de renovação de recorde de vendas em 2013, pelo sétimo ano consecutivo, para entre 3,94 milhões e 3,98 milhões de veículos, uma alta de 3,5 a 4,5 por cento sobre 2012.

Mesmo com a expectativa de crescimento em 2013, pode haver dificuldades para a venda de veículos leves à frente, devido à antecipação de compras causada pelo desconto no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para o setor.

"O problema é que quanto mais tempo o governo mantém o desconto no IPI, mais ele rouba demanda do futuro", disse o analista do setor automotivo latino-americano da consultoria internacional IHS, Guido Vildozo.

O IPI menor --o remédio usado para incentivar as vendas em 2012-- tem cada vez menos efeito e não será suficiente sozinho para incentivar as vendas em 2013, segundo analistas, que consideram que o desempenho do setor dependerá muito mais da retomada da economia que do amparo de incentivos provisórios do governo. Continuação...