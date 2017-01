Piratas somalis libertam marinheiros reféns há 33 meses

Os marinheiros a bordo da embarcação MV Iceberg 1, de bandeira panamenha, são naturais das Filipinas, Índia, Iêmen, Sudão, Gana e Paquistão. Eles foram detidos por mais tempo do que quaisquer outros reféns em poder de piratas somalis, que atacam os navios de passagem pela região, de acordo com um comunidado do gabinete da Presidência do enclave de Puntland, situado no norte da Somália.