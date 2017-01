Irã inicia exercício naval no estreito de Hormuz, diz agência

DUBAI, 28 Dez (Reuters) - O Irã iniciou nesta sexta-feira um exercício naval com seis dias de duração no estreito de Hormuz, numa exibição de sua capacidade militar em uma rota fundamental para o transporte mundial de petróleo e gás, informou a agência de notícias oficial Irna.

O comandante da Marinha, Habibollah Sayyari, disse que o exercício "Velayat 91" vai durar pelo menos até quarta-feira sobre uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados no estreito de Hormuz, o Golfo de Omã e em partes do oceano Índico, segundo a Irna.

Sayyari disse que o objetivo das manobras é mostrar "as capacidades militares das Forças Armadas" para defender as fronteiras do Irã, além de enviar uma mensagem de paz e amizade aos países vizinhos.