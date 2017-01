Acordo entre Tesouro e BM&F reduz custo do Tesouro Direto

SÃO PAULO, 28 Dez (Reuters) - O Tesouro Nacional anunciou nesta sexta-feira que fechou um acordo com a BM&FBovespa que reduzirá os custos de investir no Tesouro Direto --programa de venda de títulos públicos a pessoas físicas.

A partir de 2 de janeiro, a bolsa paulista deixará de cobrar a taxa de negociação de 0,1 por cento no momento da compra dos títulos do Tesouro.

Com as mudanças, os custos para investimento no Tesouro Direto passarão a ser a taxa de custódia, de 0,3 por cento ao ano, e a taxa de administração cobrada pela instituição financeira, que hoje varia de zero a dois por cento ao ano.