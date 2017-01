Em luto por vítima de estupro, Índia cancela celebrações de Ano Novo

NOVA DÉLHI, 31 Dez (Reuters) - As Forças Armadas da Índia cancelaram as celebrações de Ano Novo nesta segunda-feira, refletindo o clima pesado em todo o país após o estupro seguido de assassinato de uma estudante, crime esse que provocou protesto internacional.

Clubes sofisticados, políticos e indianos comuns também cancelaram as festas em respeito à mulher de 23 anos que morreu no sábado após duas semanas do ataque brutal contra ela.