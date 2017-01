ESTREIA-Diretora Sophie Lellouche estreia com homenagem a Woody Allen

SÃO PAULO, 3 Jan (Reuters) - Woody Allen, que nunca escondeu ter pedido a benção a seus mestres cinematográficos, como Ingmar Bergman, para construir sua obra, é, por sua vez, o homenageado da comédia romântica francesa "Paris-Manhattan", em que a diretora estreante Sophie Lellouche mostra-se uma humilde aprendiz do diretor norte-americano.

Sophie elege como heroína de sua história uma musa que Woody aprovaria: a bela e confusa Alice (Alice Taglioni). Loura, esbelta, pinta de modelo, ela é uma farmacêutica entrando nos 30 anos, inacreditavelmente sem sorte no amor.

Após cada desilusão, ela desabafa as mágoas para a enorme fotografia de Woody Allen que há anos emoldura sua parede. Em resposta, "ouve" dele conselhos, que na verdade são uma habilidosa montagem de falas do ator e diretor retiradas de diversos de seus filmes.

A própria ideia de falar com seu ídolo, aliás, vem da obra de Woody, mais especificamente de uma peça dele, que ele mesmo roteirizou no filme "Sonhos de um Sedutor" (1972), de Herbert Ross, em que Woody recebia conselhos do fantasma de Humphrey Bogart.