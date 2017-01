Indústria recua 0,6% em novembro e joga recuperação para 2013

"A retomada industrial esperada no segundo semestre (de 2012) tem se concretizado, mas de maneira não linear, e num ritmo mais lento que as expectativas. Isso acaba jogando a retomada mais efetiva da produção industrial para 2013", previu o economista Rafael Leão, da Austin Rating.

Por outro lado, o resultado foi melhor do que a expectativa de economistas. A mediana das previsões de 14 analistas ouvidos pela Reuters indicava que a produção industrial teria recuado 0,9 por cento em novembro ante outubro. As estimativas variaram de queda de 0,3 por cento a 1,2 por cento.

Na comparação com novembro de 2011, a produção caiu 1 por cento, nesse caso pior do que a previsão de recuo de 0,8 por cento. Em outubro a produção havia interrompido uma sequência de 13 meses de taxas negativas nesse tipo de comparação ao avançar 2,5 por cento, em dado também revisado após ter sido divulgado anteriormente avanço de 2,3 por cento.

No ano, a indústria acumula queda de 2,6 por cento. Em 2011 o setor encerrou com crescimento de 0,4 por cento, e a última vez em que a produção terminou o ano com taxa negativa foi em 2009, com queda de 7,4 por cento. Continuação...