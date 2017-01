Japão deve aumentar gastos com defesa por disputa de ilhas, diz mídia

TÓQUIO, 5 Jan (Reuters) - O Japão deve aumentar os gastos com defesa pela primeira vez em 11 anos, segundo relatos da imprensa neste sábado, à medida que o recém-eleito primeiro-ministro Shinzo Abe promete uma resposta mais dura à uma disputa territorial com a China por ilhas desabitadas.

O governo japonês está considerando aumentar seus gastos com segurança em cerca de dois por cento, para mais de 4,7 trilhões de ienes (53,4 bilhões de dólares) no ano fiscal que começa em abril, informou o jornal Mainichi, que não citou a fonte da informação.

Os gastos extras seriam usados para aumentar o pessoal das forças de defesa e para atualizar os equipamentos das forças terrestres, aéreas e marítimas, também informou o jornal Asahi, no sábado. Esse jornal também não citou suas fontes.

O ministério da Defesa do Japão enviou jatos de combate F-15 diversas vezes nas últimas semanas para interceptar aviões de vigilância da Marinha chinesa, que se aproximaram das ilhas em disputa perto de Taiwan. As ilhas são conhecidas como Sekaku em japonês e Diaoyu, em chinês.

O governo japonês administra as ilhas e comprou três delas de um proprietário particular em setembro do ano passado, provocando violentos protestos antijaponeses na China.