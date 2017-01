Produção de veículos cai 1,9% em 2012; setor vê retomada

SÃO PAULO, 7 Jan (Reuters) - A produção de veículos no Brasil sofreu em 2012 a primeira queda em quase uma década, mas o setor manifestou nesta segunda-feira otimismo de uma retomada em 2013, em meio a um novo regime automotivo que força maior fabricação nacional e expectativa de um desempenho melhor de vendas no mercado interno.

A indústria, responsável por cerca de 25 por cento do Produto Interno Bruto industrial do país, encerrou 2012 com queda de 1,9 por cento na produção, num resultado ligeiramente pior do que o recuo esperado de 1,5 por cento, informou a associação que representa o setor, Anfavea.