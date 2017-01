Produção de açúcar cairá em 13/14; etanol terá salto

SÃO PAULO, 7 Jan (Reuters) - A produção de açúcar do centro-sul do Brasil na nova temporada (2013/14) cairá 2,7 por cento, enquanto a produção de etanol terá um salto de quase 20 por cento, com um crescimento da colheita de cana e as usinas direcionando um volume maior da matéria-prima para a produção do biocombustível, previu a consultoria Safras & Mercado nesta segunda-feira.