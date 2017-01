Curdistão iraquiano começa exportações independentes de petróleo

O volume de petróleo do Curdistão envolvido é pequeno, mas fontes da indústria disseram que as exportações diretas são altamente simbólicas uma vez que o Governo Regional do Curdistão (KRG, na sigla em inglês) busca uma maior autonomia financeira.

O primeiro petróleo foi entregue via caminhão para o porto turco de Mersin, no Mediterrâneo.

"Se o Governo Regional do Curdistão insistir em se mover na direção errada, até mesmo com permutas de petróleo sem aprovação legal, isso deve piorar a situação e fazer com que seja mais difícil alcançar um acordo", disse um funcionário sênior de petróleo no Iraque.