REEDIÇÃO-Chinês admite culpa em roubo de US$100 mi em software

(Esclarece que caso envolve venda de softwares piratas com

WILMINGTON, Estados Unidos (Reuters) - Em um caso que autoridades norte-americanas dizem ser o primeiro do seu tipo, um empresário chinês declarou-se culpado na segunda-feira de vender cópias softwares norte-americanos usados em defesa, engenharia e tecnologia espacial, programas que os promotores disseram ter um valor de varejo de 100 milhões de dólares.

Um dos softwares pirateados foi roubado de cerca de 200 empresas norte-americanas e vendido a 325 compradores no mercado negro em 61 países de 2008 a 2011, afirmaram os promotores em documentos judiciais. Compradores em 28 Estados dos EUA incluem um engenheiro da Nasa e um cientista-chefe de uma empresa de serviços terceirizados de defesa, segundo os promotores.

As vítimas corporativas no caso incluem Microsoft, Oracle, Rockwell Automation, Agilent Technologies, Siemens, Delcam, Altera e SAP, disse um porta-voz do governo dos EUA.