Premiê japonês exige vigilância maior perto de ilhas disputadas com a China

TÓQUIO, 8 Jan (Reuters) - O primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, pediu a seu ministro da Defesa na terça-feira para reforçar a vigilância em torno das ilhas que estão no coração de uma disputa territorial com a China, informou a agência de notícias Kyodo.

O vice-ministro das Relações Exteriores, Akitaka Saiki, convocou o embaixador chinês no início do dia para protestar contra uma "incursão" de quatro navios de vigilância marítima chineses perto das ilhas, disseram autoridades.

A Administração Oceânica do governo chinês confirmou que quatro navios de vigilância marinha chineses estavam patrulhando as águas próximas às ilhas.

"Esse comportamento pode resultar em uma nova escalada da situação no mar e fez com que a China a prestasse grande atenção e vigilância", Sun afirmou na entrevista.

As relações sino-japonesas esfriaram depois de o governo japonês comprar as ilhas disputadas, conhecidas como Senkaku no Japão e Diaoyu na China, de um proprietário privado japonês em setembro do ano passado.