ENTREVISTA-Itaú deve ter índice de eficiência abaixo do previsto em 2013

SÃO PAULO, 8 Jan (Reuters) - O Itaú Unibanco seguirá focado em ganhar eficiência em 2013, estratégia que pode incluir a redução de pessoal, embora em velocidade menor que no ano passado, disse à Reuters nesta terça-feira o diretor corporativo de Controladoria e de Relações com Investidores do banco, Rogério Calderón.

O índice de eficiência mede quanto um banco gasta para gerar receita. Portanto, quanto menor, melhor. Em setembro último, o do Itaú estava em 45,5 por cento, enquanto o índice do Bradesco estava em 41,7 por cento e a do Banco do Brasil, em 46,8 por cento.