Sul da Europa faz vendas da Peugeot caírem 16,5% em 2012

PARIS, 9 Jan (Reuters) - As vendas de veículos da PSA Peugeot Citroën caíram 16,5 por cento no ano passado ante 2011, quando a montadora francesa perdeu mercado na Europa e deixou o Irã.

O grupo vendeu 2,97 milhões de veículos no mundo em 2012, contra 3,55 milhões no ano anterior, retração atribuída à menor demanda no sul europeu, segundo comunicado nesta quarta-feira.

A queda nas vendas mundiais da montadora foi decorrente em grande parte à decisão tomada no começo do ano passado de suspender as vendas dos carros em fase de montagem final no Irã, o que tirou 313 mil veículos do volume total.