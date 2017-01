Volkswagen e BMW ganharão participação de mercado--pesquisa

DETROIT, Estados Unidos (Reuters) - A Volkswagen e a BMW são as montadoras favoritas para ganhar participação de mercado na indústria automotiva global nos próximos cinco anos, de acordo com uma pesquisa com altos executivos do setor divulgada nesta quarta-feira.

A Toyota teve uma grande recuperação em sua posição, e enquanto a combinação da Hyundai com a Kia ainda permanece em quarto, o número de executivos que sentiu que as montadoras ganharão fatia de mercado caiu, de acordo com a pesquisa realizada pela empresa de consultoria KPMG.

A Volkswagen lidera a lista pelo terceiro ano consecutivo, e a porcentagem de executivos que acreditam que a montadora alemã vai aumentar sua presença no mercado global subiu 11 pontos para 81 por cento, de acordo com a KPMG. A BMW ficou em segundo lugar, com 70 por cento, 7 pontos a mais que a pesquisa do ano passado.

"A Volkswagen tem sido a líder pelos últimos três anos, mas continuar e ter um aumento de 11 por cento, realmente me surpreendeu", disse Gary Silberg, da área de veículos da KPMG.

A Toyota, que sofreu um forte impacto em sua imagem após recall de quase 19 milhões de veículos em todo o mundo desde 2009 até o início de 2011, registrou o maior ganho, segundo a KPMG. A montadora terminou em terceiro com 68 por cento, uma alta de 44 por cento ante o ano passado.

A Hyundai e a Kia ficaram com 61 por cento, 2 pontos a menos que no ano passado e 11 pontos a menos que o resultado de 2011, de acordo com a KPMG. A Nissan foi a quinta, com 50 por cento, seguida por Ford e General Motors, com 44 por cento cada. Em 2010, apenas 13 por cento dos pesquisados achava que a GM aumentaria sua fatia de mercado.

A Fiat e sua unidade Chrysler ficaram em nono, com 37 por cento, entre a Daimler (41 por cento) e a Honda (34 por cento), disse a KPMG.

As marcas apontadas pela pesquisa com possibilidades de perder participação incluem Subaru, Mitsubishi, Mazda e Suzuki.