SAIBA MAIS-A história do Golden Globes

12 Jan (Reuters) - Confira fatos sobre a história do Golden Globes, que será entregue no domingo em Beverly Hills, na Califórnia, pela Associação da Imprensa Estrangeira de Hollywood (AIEH).

*A primeira premiação da organização ocorreu em 1944 com uma cerimônia informal nos estúdios da 20th Century Fox. Jennifer Jones recebeu o prêmio de melhor atriz por "A Canção de Bernadette", que também ganhou melhor filme, enquanto Paul Lukas venceu como melhor ator por sua atuação em "Watch on the Rhine". Os prêmios foram entregues na forma de rolos de papel.

*Em conjunto com a apresentação do Golden Globes, a associação realizou o seu primeiro evento de gala social em 1945, com um banquete formal no Beverly Hills Hotel. "O Bom Pastor" venceu como melhor filme, Ingrid Bergman e Alexander Knox foram eleitos como melhores atriz e ator.