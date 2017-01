Vendas no varejo brasileiro desaceleram e sobem 0,3% em novembro--IBGE

As vendas no comércio varejista cresceram 0,3 por cento sobre outubro, sexto mês seguido de expansão das vendas, segundo informou nesta terça-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O número, no entanto, mostrou desaceleração, uma vez que em outubro a alta mensal havia sido de 0,8 por cento. "Foram seis meses de crescimento, mas não dá para falar em um padrão de expansão", afirmou a economista do IBGE Aleciana Gusmão.

Sobre um ano antes, as vendas cresceram 8,4 por cento em novembro, também mostrando menos tração do que no mês anterior, quando a expansão ficou em 9,2 por cento, segundo dado revisado agora. Segundo o IBGE, o varejo brasileiro deve fechar 2012 com expansão perto de 8,5 por cento.