Wal-Mart planeja comprar mais US$50 bi em produtos dos EUA

NOVA YORK, 15 Jan (Reuters) - O Wal-Mart comprará, na próxima década, 50 bilhões de dólares adicionais em bens produzidos nos EUA de segmentos como esporte e eletroeletrônicos de última geração, em um movimento que a maior varejista do mundo considera uma grande ajuda à economia do país.

O maior empregador do setor privado dos Estados Unidos disse também, nesta terça-feira, que planeja contratar nos próximos cinco anos 100 mil militares veteranos dispensados, em uma época na qual a taxa de desemprego os EUA está em 7,8 por cento.

No entanto, a unidade norte-americana do Wal-Mart diz, citando dados dos fornecedores, que cerca de 60 por cento dos bens que vende são feitos, originados ou plantados nos próprios Estados Unidos.

No ano passado, 55 por cento das vendas do Wal-Mart nos Estados Unidos foram de produtos como bebidas e alimentos, além de cuidados com saúde e beleza, itens para o lar, como papel higiênico, e para animais de estimação. Muitos desses bens geralmente vêm de fornecedores locais.