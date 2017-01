Vendas de veículos na Europa em 2012 têm menor nível em 17 anos

FRANKFURT, 16 Jan (Reuters) - A demanda por novos veículos na Europa caiu para o menor nível desde 1995, encerrando um ano afetado por fortes quedas em todas as principais economias da zona do euro.

As exceções no mês passado foram países europeus fora da zona do euro, como Grã-Bretanha e Suécia, onde a demanda aumentou. Mas países que não integram a União Europeia como Suíça e Noruega também sofreram quedas.