Pais de crianças mortas supostamente por babá voltam para casa em NY

NOVA YORK, 18 Jan (Reuters) - A família de Nova York que em 25 de outubro teve dois filhos mortos dentro do seu apartamento, supostamente pela babá, anunciou nesta sexta-feira pelo Facebook que voltou para casa, depois de uma viagem pelos Estados Unidos que serviu para "viver o presente".

Leo Krim, de 1 ano, e Lulu Krim, de 6, foram achados mortos a facadas dentro de uma banheira no apartamento de luxo onde moravam com os pais, em Manhattan. Yoselyn Ortega, babá das crianças, foi acusada pelos crimes. Ao ver a mãe das crianças no apartamento, Ortega começou a também se esfaquear.